Sluis bij Eefde gesloten vanwege losse stalen plaat in de voorsluis

Het scheepvaartverkeer kan voorlopig geen gebruik maken van de sluis bij Eefde. In de voorsluis is een stalen plaat van één bij vier meter aangetroffen. Door de lage waterstand is het niet mogelijk schepen te laten passeren.

,,We kunnen niet zeggen hoelang de sluis gesloten blijft'', laat Thijs Scheres namens Rijkswaterstaat weten. ,,Dit is een uitzonderlijke situatie die is ontstaan vanwege de lage waterstand. Op dit moment zijn duikers bezig om de situatie te onderzoeken. Daarna zal het stuk staal moeten worden verwijderd.''

Waterstand

De stalen plaat lag volgens Scheres hoogstwaarschijnlijk onder de bodem van de voorsluis. Door de lage waterstand is het naar boven gekomen. ,,Als de waterstand hoger was geweest was het nog geen groot probleem geweest. Dan hadden de schepen er nog overheen kunnen varen. Daarnaast ligt de plaat midden voor de sluis, waardoor schepen er ook niet langs kunnen.''

De voorsluis wordt gebruikt als het verval tussen beide waterstromen te hoog wordt. De voorsluis was sinds enkele weken in gebruik vanwege de lage waterstand. ,,De bodem wordt nu verder gecontroleerd. Als die is goedgekeurd en de stalen plaat is weggehaald dan wordt de sluis weer vrijgegeven.''

Toegang

De sluis bij Eefde vormt de toegang tot de IJssel vanaf het Twentekanaal. Doordat de sluis is gesloten is het Twentekanaal niet meer toegankelijk. Het kanaal sluit de Twentse steden Almelo, Hengelo en Enschede aan op het landelijke netwerk van rivieren en kanalen.