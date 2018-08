Sluis bij Eefde woensdagavond weer open voor scheepvaartverkeer

Gele gloed rond groene velden bij VV Vorden

13:10 Over de grasmat geen klagen bij VV Vorden ondanks de droogte. Die is mooi groen. Dit in tegenstelling tot de faciliteiten om de velden heen bij de Vordense voetbalclub. Het sproeien van de grasmat met ijzerhoudend water zorgt voor een gele gloed op de faciliteiten rond het veld.