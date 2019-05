Sluis Eefde paar uur gestremd door aanvaring met... aanvaarbalk

Politie speurt naar kleine kangoeroe in Winters­wijk

10:49 WINTERSWIJK – De politie in Winterswijk is op zoek naar de eigenaar van een wallaby die daar op straat rond hupt. De kleine kangoeroe werd zaterdagochtend voor het laatst gezien in de omgeving van de Joost van den Vondelstraat in de Achterhoekse plaats.