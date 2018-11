Sluiting bibliotheek Warnsveld slaat in als een bom

Huis in ’t Veld schetst een beeld waarbij wethouder Mathijs ten Broeke zich de afgelopen periode tot het uiterste inzette voor een financiële tegemoetkoming van de gemeente, maar het bij de overige collegeleden niet voor elkaar kreeg om daar mee in te stemmen. Met zo’n tegemoetkoming had tijd gekocht kunnen worden om oplossingen te onderzoeken waarbij de bibliotheekvestiging in Warnsveld open kan blijven. Huis in ’t Veld stelde voor dat de Graafschap bibliotheken daarvoor 50.000 euro vrij zouden maken en vroeg de gemeente hetzelfde te doen. Met die 100.000 euro kon de bibliotheekvestiging zeker een half jaar langer open blijven. “Dat was een alleszins redelijk voorstel, maar het is Mathijs (ten Broeke, red.) ondanks twee pogingen niet gegund.” Wethouder Ten Broeke had volgens Huis in ’t Veld oprechte zorgen over de gevolgen van sluiting van de bibliotheek, “maar een meerderheid in het college was niet op zijn hand helaas.”