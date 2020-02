Sluiting kerk Wijnbergen in Doetinchem ‘historisch verlies’

WIJNBERGEN - De Sint Martinuskerk in Wijnbergen, een wijk in Doetinchem, houdt de laatste dienst op 20 september. Daarna sluit de kerk die valt onder de megaparochie Maria-Laetitia in de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Teruglopend kerkbezoek is de oorzaak, volgens pastoor Hans Pauw: ,,Maar ook omdat er een steeds kleiner wordende oudere groep vrijwilligers de kerk niet meer draaiende kon houden. Ze hebben het nog erg lang volgehouden.”

Kleef

Volgens Pauw is de kerk in Wijnbergen - een rijksmonument - de oudste katholieke kerk (daterend van 1776-1777) in Doetinchem. ,,Vanwege de strijd tussen protestanten en katholieken waren katholieke kerkdiensten destijds verboden in Doetinchem", vertelt Pauw. ,,Maar Wijnbergen viel onder het katholieke Kleef. Vanuit de stad Doetinchem werd dus naar de kerk gegaan in Wijnbergen. De sluiting is dan ook een historisch verlies.”

Na de sluiting van de kerk in Wijnbergen zullen nog zes kerken in de parochie over zijn: De Paskerk in Doetinchem en verder de katholieke kerken in Etten, Gaanderen, Gendringen, Dinxperlo en Ulft.

Financieel evenwicht

Pauw verwacht niet dat op korte termijn een van deze kerken sluit. ,,Tien kerken waren al gesloten onder pastoor Ambting", zegt Pauw. ,,Op dit moment is er een financieel evenwicht al blijft het opbrengen van de onderhoudskosten lastig. Maar ongetwijfeld zullen er straks meer kerken sluiten, zeker omdat de mensen die naar de kerken gaan vergrijzen.”