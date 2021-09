Sluiting school Sinderen lijkt onafwendbaar

Ruurlose Broek voelt zich overdon­derd door mogelijke bouw windturbi­nes: ‘Geen tijd voor een goed bezwaar’

1 september Midden in de zomervakantie plofte een brief van de gemeente Berkelland op de mat van bewoners van het Ruurlose Broek met de aankondiging dat de gemeente Berkelland het gebied ziet als optie voor een windturbinepark. Tot 9 september kunnen mensen reageren. Betrokkenen als Lenne Boonstra zijn kritisch. ,,Veel van ons waren op vakantie. We zagen de brief laatst pas en nu hebben we nauwelijks nog tijd. Uitstel krijgen we niet.’’