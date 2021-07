Sluiting Signify: Hoe de textielindustrie in Winterswijk plaats maakte voor Philips

Het was ooit een goed huwelijk. Philips besloot in 1965 om een zogenoemde projectenfabriek Licht te openen in de voormalige textielfabriek van Meijerink aan de Beuzenes in Winterswijk. Dit bedrijf was net failliet gegaan, waardoor er veel personeel beschikbaar was gekomen. En personeel was een schaars goed in Nederland.