Sluiting verloskunde ziekenhuis Winterswijk heeft ‘enorme gevolgen voor zwangere vrouwen’

Zij en haar collega’s kregen donderdagmiddag het voornemen van verplaatsing van de afdeling te horen. Dat was de officiële mededeling, nadat de geruchtenmolen de laatste weken volop draaide. ,,In het voortraject naar dit besluit zijn wij geen moment betrokken geweest. We zijn heel boos dat het op deze manier gaat, zonder enige vorm van overleg met verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen”, zegt Winkelhorst.



,,Er heerst teleurstelling en ongeloof, omdat altijd gezegd is dat Winterswijk een volwaardig ziekenhuis blijft, met behoud van de verloskunde. We zijn woedend dat dit niet blijkt te kloppen”, vult haar collega Nelleke Aipassa aan. ,,We hebben ernstige zorgen over de veiligheid van zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen.”



Dat er straks geen kinderen meer worden geboren in het ziekenhuis in Winterswijk is een hard gelag. Want door het verplaatsen van de afdeling verloskunde moeten straks alle zwangeren uit Winterswijk, Berkelland, Oost Gelre en Aalten naar Doetinchem.



,,We moeten alle vrouwen dan adviseren om in het ziekenhuis te bevallen. Want met alleen het ziekenhuis in Doetinchem is er geen veilige basis meer voor een thuisbevalling in het oostelijke deel van de Achterhoek”, zegt Winkelhorst.