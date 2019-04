Smartlappenfestival Gorssel is uitgehuild

Met zo'n klein aantal acts kan de organisatie geen volwaardig programma bieden op het festival, dat was gepland voor 7 september. Gorssel Huilt was steevast de opwarmer voor IJsseljazz, een populair festival in Gorssel. De organisatie zegt op Facebook dat het doek definitief lijkt gevallen voor het smartlappenfeest: ‘We sluiten 14 prachtige jaren af, wat hebben we de laatste 4 jaren genoten van dat volle plein, de enorme sfeer, het publiek. Een feest voor jong en oud was het, we gaan het zeer zeker missen.’