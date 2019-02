Volleybal is een spectaculaire teamsport en dus is het tijd om eens een kijkje te nemen bij de trainingen van vv Boemerang voor de meiden op dinsdag en donderdag om 18 uur in de Pickerhal in Eibergen en voor de jongens onder de 16 op maandag en donderdag om 18.15 uur in sporthal ’t Spilbroek te Neede. De jongens onder de 18 trainen op maandag om 19.30 uur in sporthal de Bouwmeester in Haaksbergen en donderdag om 18.30 uur in de Pickerhal te Eibergen.