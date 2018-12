Snackbarhouder verrast zoon, die chef is bij De Kromme Dissel, met ‘beste frikandellen’

Gasseling reed gisteren met zijn frikandellen van Doetinchem naar restaurant De Kromme Dissel in Heelsum.



Het restaurant sleepte deze week voor de 48ste keer op rij een Michelinster in de wacht. Zijn zoon Maurijn droeg hier als chef de partie aan bij. Maurijn werkte ooit in de cafetaria van zijn vader, maar koos uiteindelijk voor het hogere segment. De frikandellen van zijn vader weet hij echter nog steeds te waarderen.



Dat gold ook voor de andere medewerkers van De Kromme Dissel. Niemand wist van Gasselings komst, maar de Doetinchemmer werd met open armen ontvangen. De frikandellen bleken ter plekke wel wat lang te zijn voor de frituurmand.