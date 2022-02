Snakken naar aftrap festivalseizoen: zaterdagkaarten Startschotgala al uitverkocht

In eerste instantie is er plek voor 10.000 bezoekers per dag op festivalterrein De Schans. Optredende artiesten op de zaterdag zijn onder meer Rowwen Hèze en Bökkers. Andere grote namen die komen zijn Anouk en Kraantje Pappie op vrijdag en Guus Meeuwis en Boh Foi Toch op zondag.

Het Startschotgala komt uit de koker van De Feetsfabriek, ook organisator van ’s lands grootste festival de Zwarte Cross. Het nieuwe festival (zonder camping) is van vrijdag 1 tot en met zondag 3 april op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde en is de aftrap van het festivalseizoen voor De Feestfabriek, dat later dit jaar ook Mañana Mañana houdt in Laren.