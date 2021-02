Sneeuw geen spelbreker coronavaccinaties: maar 56 afzeggingen

Met een prikcapaciteit van 600 mensen per dag, betekent dat dat nog geen 1 op 10 van hen het extreme weer aangrijpt om de afspraak te verzetten. Wie dat wel heeft gedaan, kan komende maandag (precies een week later) op hetzelfde tijdstip terecht in Doetinchem om alsnog een coronavaccinatie te halen, laat de GGD weten.

In de teststraten van de GGD in Zelhem en Winterswijk zijn ook al niet veel minder mensen geweest. De teststraten waren zondag dicht vanwege het winterweer en de GGD constateert ook een afname in het aantal tests ten opzichte van een week eerder, maar dit is niet per se veel hoger dan den daling die zich hierin al een paar weken laat zien.