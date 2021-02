Sneeuwvrije straten deze week in Doetinchem? Vergeet het maar

De Antonius is na 642 jaar geen kerk meer, maar blijft ontmoe­tings­plek

8 februari REKKEN/EIBERGEN - Een afscheid in ballingschap na 642 jaar: in De Oude Mattheüs in Eibergen werd zondag stilgestaan bij het slot van protestantse kerk Antonius in Rekken als actief kerkgebouw. De kerkdienst was online, maar krijgt een tastbaar vervolg in de vorm van een boekje.