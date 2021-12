Snel boosterprik halen in Duitsland? Kan wel, maar is niet de bedoeling, maar ‘je kunt zo komen, zeiden ze’

Enorme coronadruk op Achterhoek­se thuiszorg: geen acute paniek, wél zorgen

WINTERSWIJK - Om een ‘code zwart’ in de thuiszorg te voorkomen, hebben zorgorganisaties in de Achterhoek de niet-medisch noodzakelijke hulp afgeschaald. Wat dat precies inhoudt, verschilt per geval. ,,Een kopje koffie drinken bij iemand die eenzaam is, is niet direct medisch noodzakelijk maar wel van levensbelang.”

17 december