Snel hulp om lekkend dak sporthal te repareren: ‘Kunnen daar niet mee wachten’

Dutch Retail Experience Awards Dubbel prijs: winkels in Winters­wijk én Doetinchem beste van Nederland in hun categorie

9:05 DOETINCHEM - Bloemen en felicitaties uit het hele land ontving Sabine Hoogenkamp deze week. Het is dan ook een mooie landelijke prijs die ze met haar bedrijf Mooi Ben Jij in Doetinchem mocht ontvangen: de Best Customer Experience Award. Niet voor niets slaakte de ondernemer een vreugdegil op het moment dat haar naam werd voorgelezen bij de prijsuitreiking.