Snel internet in Noordijk, Rekken en Rietmolen komt eraan: aanleg glasvezel begonnen

Supersnel internet, onlinetelevisie en bellen via breedband. Inwoners van Noordijk, Rietmolen en Rekken kunnen dat binnenkort via glasvezel doen. Glasvezel Buitenaf maakte in september in Bronkhorst bekend dat het minimaal vereiste aansluitpercentage van 35 procent van de huishoudens gehaald is in alle Achterhoekse kernen die meededen aan het project. Hierdoor krijgen niet alleen Noordijk, Rietmolen en Rekken, maar ook Baak, Bronkhorst, Drempt, Halle, Hoog-Keppel, Hummelo, Kranenburg, Laag-Keppel, Langerak, Nieuw-Wehl, Toldijk, Veldhoek en Wichmond de glasvezelkabel aangelegd.