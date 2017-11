Snelheid tussen Eefde en Gorssel toch omlaag

De maximumsnelheid op de weg tussen Eefde en Gorssel is al tijden een heet hangijzer. Omwonenden en de gemeenteraad van Lochem pleiten vorig jaar voor verlaging van 80 naar 50 of 60 kilometer per uur. Dat zou de veiligheid verbeteren. Die wens werd toen niet gehonoreerd. De provinciale politiek wil wel ergens op een provinciale weg in Gelderland een proef te doen met een snelheidsverlaging nar 60 kilometer per uur. Zo'n test moet onder meer uitwijzen wat het effect daarvan is op de veiligheid en of het een oplossing is voor een veiligheidsprobleem.