Snelheidsduivel raakt rijbewijs kwijt bij controle in Winterswijk

Nieuwe serie van Nadia Zerouali: eerste aflevering gaat over haar familie in Winters­wijk

8:59 WINTERSWIJK - In het nieuwe 4-delige NTR-programma ‘Het ramadangerecht’ volgt culinair schrijver Nadia Zerouali acht hoofdpersonen (en families) bij de voorbereiding van hun favoriete ramadangerecht en schuift ze bij hen aan tijdens de iftar, de avondmaaltijd na zonsondergang. In de eerste aflevering reist Zerouali af naar Winterswijk, waar ze geboren en getogen is.