Snelheidsduivel rijdt met twaalf bussen lachgas rond en scheurt 180 per uur: ‘Lachen is wel over’

Zijn regionale duurzaam­heids­plan­nen juist het einde van zonnepark in Barchem?

20 januari Donkere wolken pakken zich verder samen boven de haalbaarheid van zonnepark Bekenschot in Barchem. Dat de provincie kritisch is omdat de zonneweide van TPSolar gepland is in een groene ontwikkelingszone, was bekend. Desondanks blijft het college zich inzetten voor het park. Maar nu blijkt ook dat gemeentelijk beleid - via de Regionale Energie Strategie - zonneparken in dergelijke gebieden verbiedt.