Snelkrakers roven ruim 7.000 euro aan navigaties en sporthorloges in Doetinchem

Volgens Geerdink hangen in en rond de buitensportwinkel geen camera's waar bruikbare beelden op staan. Daarom wordt gevraagd of getuigen rond die tijd verdachte figuren of voertuigen gezien hebben. ,,En meld het ook als in of om Doetinchem plots gloednieuwe wandel- en fietsnavigaties of sporthorloges worden aangeboden’’, zegt Geerdink.



De politie tippen kan via 0900-8844. Bij Bever kon niemand een reactie geven op de diefstal.