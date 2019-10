Sneller hulp voor verwarde personen in de Achterhoek

Ingrijpende gebeurtenis

Als bij een verdwaald iemand de politie wordt ingeschakeld, is dat, aldus het netwerk, een ingrijpende gebeurtenis voor de betrokkenen. Zeker als de politie urenlang met hem of haar moet rondrijden. Of als de persoon zelfs mee moet naar het politiebureau moet worden gebracht omdat niet bekend is waar hij of zij woont. Volgens het netwerk is het voor alle betrokken belangrijk dat de dementerende zo snel en passend mogelijk wordt geholpen en de uitvoering van de gemaakte afspraken draagt daaraan bij.