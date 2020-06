Sneller naar huis vanuit het SKB met nieuwe knie of heup, met nieuwe revalidatieaanpak

WINTERSWIJK/BORCULO - Patiënten die in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een knie- of heupprothese krijgen, gaan na 1 of 2 dagen ziekenhuis alweer naar huis. Een nieuw revalidatieprotocol maakt dit mogelijk. Patiënten uit Borculo en Gelselaar probeerden het uit en zijn blij.

Zo snel mogelijk weer normaal bewegen is heel belangrijk voor een voorspoedig herstel na een knie- of heupoperatie. Het nieuwe begeleidingstraject rondom de operatie is hier op afgestemd, waardoor iemand sneller op de been is en snel weer naar huis kan.

Beweging stimuleren

Ook de rol van de verpleegkundige is veranderd in de nieuwe aanpak. Verpleegkundige Veronie Karnebeek: „In het ziekenhuis liggen associëren mensen nog altijd met ziek zijn en niet veel mogen doen. Maar als je een nieuwe knie of heup krijgt, ben je niet ziek. Het is juist belangrijk dat je zo snel mogelijk weer normaal beweegt. Vanuit deze gedachte benaderen we onze patiënten. Is de patiënt nog wat misselijk of heeft hij pijn? Dan geven we daar passende medicatie voor, zodat bewegen mogelijk is. De fysiotherapeut geeft uitleg over oefeningen en houding, en als verpleegkundigen zorgen wij er voor dat patiënten zo veel mogelijk bewegen. Door dit actief te doen met patiënten zijn er gemiddeld 2 à 3 dagen minder ziekenhuis opname nodig en kan iemand verder herstellen in de eigen omgeving.”

Diverse disciplines

Het aangepaste begeleidingstraject is tot stand gekomen door samenwerking met diverse disciplines binnen en buiten het ziekenhuis. Zo zijn fysiotherapeuten, de apotheek, transferverpleegkundigen, specialist(en), thuiszorgorganisaties en het verpleegkundig team betrokken.

Ervaring

Mevrouw Kwakkel uit Borculo heeft eerder deze maand een nieuwe knie gekregen en mocht aan het einde van de dag alweer oefenen met de fysio therapeut. De volgende dag mocht ze aan het einde van de middag naar huis. Ze vertelt: „Eerst heb ik met de rollator geoefend en de volgende dag al met krukken. Het was best snel en soms wat pijnlijk. Ik hoop dat ik weer lekker kan wandelen en fietsen zonder hulpmiddelen. Ik heb al een (elektrische) fiets met lage instap aangeschaft zodat ik makkelijk kan opstappen.”

Mevrouw Kwakkel lag op de kamer met Jacoline van der Laak–Sanders uit Gelselaar. Ook zij heeft een nieuwe knie gekregen. Ze vertelt: „Ik had gekozen voor een ruggenprik en was tot half zeven ‘s avonds nog helemaal verdoofd. Om half acht heb ik toen voor het eerst weer gelopen. Het is verbluffend hoe snel dit kan, maar het was nog wel wat pijnlijk.”

Leven weer oppakken

Om toch te oefenen met lopen kreeg ze wat extra pijnstilling van de verpleegkundige. De patiënt uit Gelselaar vertelt: „Door deze nieuwe benadering heb je zo kort mogelijk de status van een patiënt. Het is een snelkookpan van oefenen waardoor je weer zelfredzaam bent. Ik hoop dat ik straks mijn leven weer kan oppakken zoals het was. Dan hoef ik niet meer vooraf te bedenken hoe ik het vol ga houden. Ik werk in het onderwijs en wil ik dolgraag weer vijf dagen in de week lesgeven. Ook houd ik erg van tuinieren en fok ik kippen. Het zou fijn zijn als ik dit straks allemaal weer zonder pijn en moeite kan doen.”