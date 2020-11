Sneltest corona nu ook voor particulieren

VARSSEVELD - Particulieren kunnen vanaf nu ook terecht in de snelteststraat voor corona in Varsseveld. Eerder was deze teststraat alleen bedoeld voor bedrijven die hun personeel wilden laten testen.

De snelteststraat is een initiatief van Ondernemersvereniging Industrie Belang Oude IJsselstreek (IBOIJ) en de Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV). De verenigingen namen eerst een teststraat op het DRU Industriepark in Ulft in gebruik. Later kwam die in Varsseveld er bij.

De teststraat in Ulft wordt nu gesloten, zegt Sanne Berendhaus van de Varsseveldse Industriële Vereniging. ,,Dat doen we vanwege de kosten. In Ulft kunnen we maximaal 32 testen per dag doen, in Varsseveld kunnen we tot honderd testen per dag gaan. Dan kunnen we beter alleen Varsseveld open houden. Dat is meer dan genoeg.”

Werknemers

Mensen horen na ongeveer een kwartier nadat ze getest zijn of ze corona hebben of niet. De test was in eerste instantie bedoeld voor bedrijven die hun werknemers willen testen. In het begin liep het storm met de testen, maar de wind is iets gaan liggen, zegt Berendhaus.

,,Het is iets teruggelopen. We doen nu zo'n veertig tot vijfenveertig testen per dag. Maar wat opvalt is dat we veel telefoontjes krijgen van particulieren die zich bij onze teststraat willen laten testen. Daarom hebben we besloten om die nu ook toe te laten.”

De sneltesten worden afgenomen door Actibe Living. Er wordt gebruik gemaakt van testen met een CE keurmerk die zijn gevalideerd door het RIVM. Voor een test wordt 59,95 euro gerekend.

Aanmelden voor een test kan online.