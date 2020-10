Snelteststraat bij Globe in Zelhem vanaf maandag in bedrijf

De snelteststraat is ingericht bij Globe Security aan de Ericaweg 22 in Zelhem. Even verderop aan de Ericaweg (nummer 6) zijn de reguliere teststraten van de GGD. Hier kan een uitslag maximaal 48 uur duren. Voor bedrijven is het belangrijk te weten of medewerkers direct inzetbaar zijn, daarom is een snelle uitslag van belang.



De snelteststraat bij Globe is de tweede in deze regio. Sinds dinsdag is de snelteststraat bij uitvaartvervoerder Correct Monnereau geopend, aan de Wijnbergseweg in Doetinchem. Hier krijgen mensen die zich hebben laten testen binnen een kwartier te horen of ze positief of negatief zijn.