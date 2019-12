Sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem rijdt op z'n vroegst in 2026

‘Elke maand uitstel van nieuwbouw ziekenhuis Doetinchem kost 7 ton’

17:12 DOETINCHEM - Als de nieuwbouw van het Slingeland-ziekenhuis aan de A18 in Doetinchem moet worden uitgesteld, kost dat 7 ton per maand. Dat heeft Chrit van Ewijk, voorzitter van de raad van bestuur, de burgemeesters en wethouders van gemeenten in Oost-Achterhoek vorige week laten weten.