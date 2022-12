Snorfiets de deur uit vanwege de helmplicht? Kom je verhaal vertellen!

Vanaf 1 januari 2023 is een helm verplicht op alle snorfietsen, brommers en scooters. De overheid hoopt hiermee het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden onder snorfietsers omlaag te brengen. Draag je geen goedgekeurde brom/motorfietshelm of goedgekeurde speed-pedelec-helm? Dan kun je een boete van honderd euro krijgen.

Is dit voor jou reden om je snorfiets in te ruilen voor een elektrische fiets? Of wellicht een auto? Woon je in de Achterhoek of Liemers en wil je ons vertellen over je beweegredenen? Mail dan komende week je naam en telefoonnummer naar p.gerritzen@gelderlander.nl.