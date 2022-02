Snowboardcoach Thedo Remmelink uit Zelhem begint aan vijfde Olympische Spelen

De tassen en koffers zijn gepakt en de protocollen worden opgevolgd. Thedo Remmelink (58) is de rust zelve de dag voordat hij onlangs vertrok naar China voor de Olympische Spelen in Peking. ,,Ik vlieg naar Los Angeles en dan gaan we met de ploeg naar China”, stelt de Achterhoeker, die al bijna 25 jaar in Colorado leeft. Hij woont in Steamboat Springs, 3,5 uur rijden van Denver.