Snowboarden achter een auto door het weiland in de Velswijk

video Na commotie in Apeldoorn houdt Baudet zich in Doetinchem morrend aan de coronare­gels: ‘Het is me verboden handen te schudden’

6 februari DOETINCHEM - Thierry Baudet heeft zaterdagmiddag zónder handen te schudden campagne gehouden voor de verkiezingen op het plein van het stadhuis in Doetinchem. Een paar uur daarvoor had hij dat wel gedaan in Apeldoorn. ,,Maar hier is me dat verboden", zei Baudet toen hij het podium in Doetinchem betrad.