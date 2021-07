Snuffelen tussen de boeken in de Antoniuskerk in Rekken: „De streekromans doen het erg goed”

World Press Photo 1974: een boek vol met zwart-wit persfoto’s uit vervlogen jaren. Een biografie van Charles de Gaulle. De ANWB-Atlas van Nederland uit 1981. Kookboeken, geschiedenis of een boek over het boerenpaard. Je kunt het zo gek niet bedenken of het ligt uitgestald op de kerkbanken, in kartonnen dozen en op tafels in de Antoniuskerk in Rekken.

Meer dan 2000 boeken

Streekromans doen het goed

Vandaar dat er veel boeken over de streek in de kerk te vinden zijn. „Het meest populairst? Dat zijn toch de streekromans”, zegt Sieben lachend. „Het is vakantietijd he, mensen willen op de camping wat luchtigs lezen.” Elke woensdag in juli was er een boekenmarkt in de kerk. „De opbrengst komt ten goede aan de exploitatie van de kerk. Of liever gezegd het kerkgebouw. Dat willen we graag voor Rekken behouden. Hoeveel geld we met de boeken ingezameld hebben? Deze maand meer dan duizend euro. Een mooi bedrag voor het behoud van de kerk in Rekken.”