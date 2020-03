Sobere herdenking bij Fostermonument in Neede

Huismussen en vleermui­zen in Zutphense buurt dreigen renovatie te verstoren

19:45 Rijtjeswoningen ingepakt in grote netten. Het is een raar gezicht in het Deventerwegkwartier in Zutphen. Reusachtige netten moeten voorkomen dat huismussen zich nestelen in de daken en renovatiewerkzaamheden daardoor op de lange baan worden geschoven. Vleermuizen zorgen er nu voor dat een deel van die netten weer weg moet.