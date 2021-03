Sobere herdenkingen in Etten en Winterswijk

Vijf Canadese soldaten sneuvelden op deze dag en vier Ettenaren verloren het leven. De bijeenkomst had een sober karakter in verband met de geldende coronamaatregelen. Er werden kransen gelegd namens onder meer De Ettense Molenstichting, Comité Dorpsbelangen Etten, Gemeente Oude IJsselstreek en de Canadese Legion Branch.



Ook in Winterswijk is de bevrijding sober herdacht. Burgemeester Joris Bengevoord legde een bloemstuk bij het oorlogsmonument in het Vrijheidspark. ,,Juist in deze tijd is iedereen vrijheid nog meer gaan waarderen”, stelde hij. ,,Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen wij niet in volledige vrijheid leven. Maar we zijn wel vrij in wie wij zijn en wat wij willen zeggen. Er is vrede, er is een overheid die voor je zorgt en nergens worden Winterswijkers omwille van hun afkomst, geloof, seksualiteit of politieke denkbeelden vervolgd. Alle reden dus om hier goed bij stil te staan.”