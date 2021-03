Sobere start van vernieuwingsproject Kruidenhof in Eibergen

Maria Geerdink-Laarhuis was er toch maar even speciaal voor naar Eibergen gekomen. Het plan was, dat zij samen met Kruidenhof-vrijwilligster van het eerste uur Regina Hermus het bouwdoek zou onthullen. Want veel van de ideeën voor de vernieuwing komen uit het creatieve brein van Maria’s afgelopen zomer overleden echtgenoot Johan Geerdink. Vanwege corona restte de vrouwen niet veel meer dan een grondige inspectie van het bouwdoek.

Jeugd en cultuur

Toeristische attractie

Maria herinnert zich nog goed hoe man Johan samen met landschapsarchitect Bas Slatman, inmiddels ook overleden, de plannen voor het ontwerp maakte. „Het is prachtig dat het zo in zijn geest wordt voortgezet”, zegt ze. Regina Hermus is trots, want wat in 2002 het idee was voor een kleine openbare kruidenhof, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een toeristische attractie. „Op het mooiste plekje van Eibergen”, aldus Hermus, die nog steeds deel uitmaakt van Kruidenhofbestuur.