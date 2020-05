Sociale dienst Laborijn laat jaar na vernietigend rapport tevredenheid cliënten onderzoeken

Ruim 500 mensen in Overijssel vroegen gesponsor­de technische opleiding van 1000 tot 2500 euro aan

15:13 Een groep van 560 mensen in Overijssel heeft zich de afgelopen twee jaar gemeld om in aanmerking te komen voor een opleiding in de techniekbranche. Op deze manier konden zij hun kennis uitbreiden of zichzelf omscholen. Volgens de provincie Overijssel is het aantal aanmeldingen hoger dan vooraf werd verwacht.