Sociale dienst SDOA: TONK-steun in kader corona stopt per 1 oktober

De regeling is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021, mogelijk recht hebben op deze financiële ondersteuning in hun woonlasten. Tientallen inwoners hebben gebruik gemaakt van deze tijdelijke regeling.

Aanvragen via website van SDOA

Inwoners kunnen de TONK nog aanvragen tot 1 november 2021 via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, (www.socialedienstoostachterhoek.nl/tonk/). De regeling geeft een maandelijkse geldbedrag als tegemoetkoming in de woonlasten aan inwoners, die door de coronamaatregelen meer dan 15 procent terugval hebben gehad in het gezinsinkomen. De TONK is er voor iedereen die moeite heeft - of heeft gehad - met het betalen van woonlasten, zoals huur of hypotheekrente en bijvoorbeeld woonverzekeringen. De regeling geldt voor werkzoekenden, werkenden, ondernemers, zzp’ers en flexwerkers.