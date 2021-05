Socioloog en kermisprofessor Gerrit Jansen (1929-2021) kwam elk jaar nog op de kermis in Terborg

Hij bezocht in zijn leven meer dan tweeduizend feesten. Niet om dronken te worden, of zich onder te dompelen. ,,Ik bleef op afstand, om te kunnen observeren.’’ De Utrechtse emiritus hoogleraar sociologie van bouwen en wonen Gerrit Jansen is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij groeide op aan de Hoofdstraat in Terborg.



In 1976 studeerde hij af. Zijn proefschrift droeg de titel: De eeuwige kroeg. Over de economische, culturele en zelfs politieke rol van het bruine café. Hij trok er landelijk de aandacht mee. En ontdekte de belangrijke huiskamerfunctie van de kroeg op de hoek. Het bracht hem in contact met de vermaarde schrijver en columnist Simon Carmiggelt, zelf een groot liefhebber van bruine cafés.



Grotere bekendheid kreeg de geboren Achterhoeker in 1987 met zijn boek Een roes van vrijheid: kermis in Nederland. Daarvoor dook hij in de Nederlandse kermiswereld en legde hij contacten met de verschillende kermisfamilies. Aan hem is het te danken dat Utrecht in 1986 een oude traditie in ere herstelde, in de vorm van de piekenkermis op de Maliebaan. Voor een gulden mochten de bezoekers gebruik maken van de attracties.