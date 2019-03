Solarcentury: acht hectare zonnepanelen in Arresveld

Column Stadse Fratsen: Zonder zorgen na een maand geen water geven

13:01 ,,Heb jij ook planten in huis?” De vraag werd gesteld door mijn schoonzus en verraste me. Het gesprek tijdens de verjaardag was inderdaad gekomen op het overvloedige groen dat staat op de vensterbank, bij mijn vriendin. Groen met namen die ik hier niet een-twee-drie reproduceer. Mijn kennis over wat groeit en bloeit is tamelijk beperkt.