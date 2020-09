‘Sommige bewoners vergroeien hier letterlijk met het beton’

Zutphense jeugd sticht adviesraad om door politiek gehoord te worden: ‘bij beslissin­gen over ons leven hebben wij geen stem’

12 september Een vijftal bevlogen jongeren uit Zutphen heeft vrijdag een Jongerenadviesraad opgericht. Het idee is dat zij onder hun leeftijdsgenoten gaan pijlen wat er voor de jeugd beter kan in Zutphen. En dan gaat het niet alleen om een extra skatebaan, maar ook over veiligheid op straat en voldoende starterswoningen zodat een jonge generatie in Zutphen wilt blijven wonen.