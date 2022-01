Sommige studenten juist niet blij met opening van het hoger onderwijs: ‘Thuis concentreer ik me veel beter’

Vogelgriep grotere zorg dan corona voor kleindie­ren­shows: ‘Laatste Spilbroek­show misschien al gehouden’

NEEDE - Opnieuw is de Spilbroekshow afgelast. Dat is op zich geen schokkend nieuws in tijden dat het ene na het andere evenement wordt geannuleerd. „Vogelgriep is in ons geval een meer gevreesde spelbreker dan corona.”

25 januari