Soms doet de natuur ook in je tuin het zelf: ‘Als bomen of struiken spontaan groeien, laat ze dan staan’

Verbazing over mislukte herplan­ting van bijna honderd bomen in Eefde: ‘Dit kan toch niet waar zijn?’

Zo’n zes jaar geleden gingen ze tegen de vlakte. In totaal 97 inlandse en Amerikaanse eiken langs de Quatre Brasweg in het buitengebied van Eefde. De gemeente Lochem beloofde dat er even veel bomen zouden terugkomen, maar zes jaar later is de aanplant grotendeels dood. Verschillende pogingen tot herplant gingen mis. „Dit kan toch niet waar zijn?”