‘Soms had ik een paar urnen hier in de schuur staan’

‘Toen het crematorium hier net was, begin jaren 90, waren wij eigenlijk het postadres. Dan kregen we de pakketjes hier bezorgd als daar de boel dicht zat. Soms had ik hier dan een paar urnen in de schuur staan. Wel ingepakt en leeg natuurlijk. Toen zeiden ze op een gegeven moment: dat hebben we liever niet meer, laat de bezorgers maar weer terugkomen naar het crematorium. Ik was er al lang blij mee, want dan hoefde ik niks meer aan te pakken. Nee, het crematorium is een goede buur. En in de winter hebben we ook altijd geluk. We zijn dan altijd de eerste met zout strooien. De weg is hier altijd schoon.