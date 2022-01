Sonja Bakker, de enige vrouw waar we voor leven in januari

Veelbespro­ken flat in Doetinchem gekraakt: ‘Hebben ze al eerder gewaar­schuwd’

DOETINCHEM - De veelbesproken flat aan de Beethovenlaan in Doetinchem, waar tot deze week mensen in woonden, is gekraakt. Dit tot ongenoegen van pandeigenaar Sité, die onlangs de antikraakbewoners dwong te vertrekken uit het appartementencomplex.

