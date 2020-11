Sonja en Luc wonen vlak bij DRU Industriepark: ‘Vooral in het begin gingen we soms rollend naar huis’

overburenDirect uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Sonja (50) en Luc (51) ten Brink wonen in Ulft, vlak bij DRU Industriepark.

Sonja ten Brink: ,,Mijn opa heeft hier gewerkt, de vader van Luc ook. Toen we hier in 1994 kwamen wonen, was de DRU nog een industriegebied. Iedere dag zagen we de arbeiders op de fiets naar hun werk komen.”

Luc ten Brink: ,,Op het hoogtepunt van de ijzerindustrie werkte er 1500 man, in 1994 waren dat er nog een stuk of 150. In dit huis woonde ooit de afdelingsleider, die de spaarbank beheerde van de arbeiders. Toen DRU – bekend van de potten en pannen – uit Ulft vertrok, had de gemeenteraad al plannen voor woningbouw en een cultureel centrum.”

Sonja: ,,Overlast van de verbouwingen hebben we nauwelijks gehad. Er werden bomen gekapt. De bodem werd gesaneerd, de grond was verontreinigd. Vroeger werd er van alles geloosd in de strang (de Oude IJssel, RK).”

Luc: ,,Natuurlijk stuitten de ambitieuze plannen ook op weerstand: cultuur kost geld.”

Sonja: ,,Maar als je ziet wat hier is gerealiseerd: dat is het geld waard geweest. Er is een bibliotheek, theater, popzaal, het Schaftlokaal (een restaurant, RK). Voorzieningen die belangrijk zijn om jonge mensen hier te houden.”

Quote Door corona is het stiller op het terrein, dat in ontwikke­ling blijft. Zo zijn er in de oude SSP-hal regelmatig evenemen­ten Sonja ten Brink