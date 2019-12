SP Berkelland: 330.000 euro voor vernieuwen raadzaal ‘absurd’

‘Terwijl de gemeente 3.5 miljoen moet bezuinigen, is er een volgens ons absurd plan om de raadzaal voor 330.000 euro te vernieuwen. Dit terwijl de huidige raadzaal pas een jaar of 7 meegaat en er nog prima uitziet. SP Berkelland vraagt zich af hoe je dit aan de inwoners uitlegt. Aan de ene kant worden de inwoners gevraagd om mee te denken over de bezuinigingen die onze gemeente hard gaan treffen, maar er is blijkbaar wel ruimte om de raadzaal te vernieuwen. En daar wordt de inwoners natuurlijk niks over gevraagd’, aldus voorzitter Jelle Nijhof van de lokale SP in een gemailde verklaring.