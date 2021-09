Spannende weken in Berkelland voor de Stichting Rallysport Achterhoek

Bezwaarmakers tegen de naderende ACTronics Achterhoek Rally hebben van de gemeente Berkelland te horen gekregen dat hun reactie als ‘prematuur bezwaar’ nog niet telt: de evenementen- of omgevingsvergunning is nog niet verleend. Wel zullen argumenten uit de zienswijze worden meegewogen bij de vergunningverlening, aldus een gemeentelijke jurist. Dat vergunningen pas kort voorafgaand aan evenementen worden verstrekt is iets waar de Stichting Rallysport Achterhoek mee bekend is. „Wij hebben de evenementenvergunning in februari al aangevraagd, de omgevingsvergunning in augustus”, zegt voorzitter Marijn Visser. „Die laatste aanvraag kunnen we voor volgend jaar in maart of zo al wel indienen.”.