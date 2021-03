Speciale stemstraat in Winterswijk voor stemmen vanuit de auto

VRIJDAGINTERVIEW Onheil treft Doetinchem­se rockopera Freyheyt; nieuwste plan is een film

13:37 In september 2017 ziet Doetinchemmer Wim Maatman de theatershow ‘Het Verzet Kraakt’ in Almelo. Over de oorlog, 22 keer opgevoerd voor telkens 1200 mensen. Het idee voor de rockopera ‘Freyheyt’ over jonge Doetinchemse verzetsmensen en de legendarische Cees Misset is geboren.