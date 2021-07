Specialized-pand wordt definitief een kindcentrum: daadwerkelijke verbouwing kost maximaal 11 miljoen

Automobi­lis­te gewond bij ongeluk op de Europaweg in Lichten­voor­de

6 juli LICHTENVOORDE - Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Europaweg in Lichtenvoorde. De automobiliste botste met een andere verkeersdeelnemer. De vrouw is met onbekend letsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.