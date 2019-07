Speeddate & dartshelden: dit kun je verwachten op Zwarte Cross 2019

HET WEER

Wat het weer doet? Het antwoord is even duidelijk als onduidelijk: namelijk alles. Zon, wind, regen, onweer en bewolking: ze staan allemaal op het programma de komende dagen. Vrolijke boodschap: wat overheerst is de lekkere temperatuur (gemiddeld 24 graden) en het aanwezige zonnetje.

Volledig scherm Zwarte Cross 2019 staat op het punt van beginnen. © ANP

Een flinke bui op z'n tijd is daarbij zo gek nog niet. Vorig jaar zorgden stofwolken door de hitte en droogte voor veel overlast bij bezoekers. Liever af en toe een buitje dan een week bijkomen met stoflongen. Onweer is wel vervelend natuurlijk: die wordt vooral zaterdagavond verwacht. Maarja, de weersvoorspellingen bleken zeker de laatste tijd vaak amper te kloppen. Dus we wachten (en kloppen) maar even af.

Volledig scherm Het weer in Lichtenvoorde de komende dagen volgens Weerplaza © screenshot

HET TERREIN

Omdat we toch niet alles kunnen beschrijven (33 podia's, OMG) pikken we er een paar dingetjes uit. Allereerst voor de diehard-fans, de campingklanten. Die kunnen dit weekend elke morgen een leuke date scoren in het speciale speeddatecafé. Onder het genot van een bolletje-beschuitje kan de 'catch of the day’ al vroeg gevangen worden. Vind je het niet wat? Dan schuif je snel door naar het volgende tafeltje. Het dateprogramma loopt elke dag van 08.00 en 11.00 uur. Heb je nog wat aan de dag ook.

Volledig scherm © ANP

Nog een leuk campingweetje: er verschijnt elke morgen een krantje. Samen met Achterhoek Nieuws maakt de Zwarte Cross dit jaar een dagkrant met nieuwtjes, foto's en tips. Die wordt tot aan je tentje bezorgd. De oplage? Zo'n 25.000, het aantal campingklanten op de cross. In totaal zijn er 65.000 bezoekers per dag op het terrein.

Hersencellen opbouwen

Voor iedereen - ook niet-kampeerders - raden we de kerkdienst op zondagochtend in de megatent aan. Onder de bezielende leiding van Tyfoon zal een gospelkoor daar de zondag inluiden. Belooft een spektakel te worden!

Volledig scherm De Universitent van de UT, met de hele dag door korte college's © Joost Dijkgraaf Verder blijft de Reggaeweide een genot voor oog & oor en ziet ook de Universitent (van de Universiteit Twente) er fraai uit. Onder het motto: hersencellen opbouwen in plaats van afbreken kan het bijwonen van een lezing (kost je 20 minuten, zeg maar 1 biertje) een goede tip zijn.



Ben je toch educatief bezig, pak dan ook even een workshop mee in Theatro Obscura, het kleinste podium van de Zwarte Cross. De keuze is reuze met een workshop breien, filosoferen, opera zingen of een Syrische inburgeringscursus.

DE LINE-UP

Als het bij de Zwarte Cross ergens níet om gaat, is het de line-up. Het festival is de laatste jaren al uitverkocht voordat er één artiest bekend gemaakt is. Maargoed, dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.

Een hele rits aan nationale en internationale toppers trekt voorbij in de Achterhoek, dat allang niet meer alleen het achterland van Normaal is. Als aanrader (jeugdsentiment) tippen wij Scooter, die op het hoofdpodium staat (23.15 uur, zaterdagavond). Of zoals velen hem beter kennen: Scoooootaaahhhhh! Het Duitse rave-icoon zal ongetwijfeld een paar klassiekertjes over het terrein slingeren, zoals good-old ‘Hyper Hyper’.

Liggen jouw jeugdherinneringen een paar jaartjes eerder? Ook geen probleem, dan is Heino op zaterdagmiddag (15.45 uur) een aanrader. Wees er op tijd bij, want het is mogelijk het laatste optreden van de schlagerkoning in Nederland.

Voor het wat meer serieuze werk op het hoofdpodium zijn ook bands als Wulf, Navarone, The Black Eyed Peas en De Staat aangetrokken. Kortom: het wordt genieten van goede muziek en van gekkigheid. Zo zal een van-links-naar-rechts-feestje er ook wel van komen, aangezien Snollebollekes naar de cross komt.

Dartstopper

Miss Montreal (zondagmiddag, hoofdpodium) staat ook garant voor een mooi feestje in haar eigen achtertuin. Donderdagavond staat geen muziek maar een heuse dartstopper geprogrammeerd in de megatent. Barney en ‘Mighty Mike’ Van Gerwen zullen het tegen elkaar opnemen. Een mannetje/vrouwtje of 13.000 juicht bij elke 180'er. Dat belooft een leuk sfeertje. Aanvang: 20.30 uur.

Volledig scherm De cross hoort natuurlijk bij de Zwarte Cross © Jan Ruland van den Brink Wil je zelf even rustig kijken naar alle artiesten op de 33 podia? Klik dan hier. Ohja, we zouden het haast vergeten: het hele weekend vindt er natuurlijk een spectaculaire cross plaats inclusief fraai stuntprogramma. Gaat dat zien, ontspan en geniet!