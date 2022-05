Speeddaten voor alleenstaande 60-plussers bij Berkel Palace: ‘Lach je om hetzelfde? Luistert de ander echt?’

Natuurlijk, een beetje spannend is het zeker. Maar schroom hoeft niet, zegt Getty Schepers van DatingOost. Veel sneuer is het om eenzaam te blijven als je eerder lang samen was en er nu ineens weer alleen voor staat. „Het is natuurlijk best een drempel als je partner is overleden of je bent gescheiden na een huwelijk van tientallen jaren samen”, zegt Schepers. „Het verdriet is groot, maar ook de eenzaamheid. Doe daar wat aan!”