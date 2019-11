Speelgoed ruilen in Wehl en alle hulpsinterklazen zijn blij

Mirjam Welling vond het landelijke concept zo interessant dat ze besloot het naar Wehl te halen. ,,Het is spannend wie hier op afkomt", bekent Welling. ,,Maar we willen het geprobeerd hebben. Ik merk dat veel mensen in Wehl inzetten op duurzaamheid. Als dit concept aan slaat, zouden we ook andere spullen kunnen gaan ruilen.”



Workshop Studio Wehl heeft van sponsoren een aantal speelgoedartikelen geschonken gekregen en gaat verder al het speelgoed dat wordt ingeleverd een bepaalde waarde geven. Iedereen die iets inruilt, krijgt een of meerdere waardebonnen terug waarmee ander speelgoed kan worden ‘gekocht'. Welling: ,,Wat we over houden, gaat naar Stichting Mini Manna.”



De entree bedraagt 2 euro. Dit is inclusief koffie/thee met iets lekkers.